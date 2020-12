Comunità. La pandemia non ferma la cultura peruviana in Italia

in

Roma, il progetto culturale che diffonde il lavoro di Vallejo tra le seconde generazioni di peruviani

Roma, 30 novembre 2020 – Il giovane talento peruviano in Italia Christopher Barba Rupay recita la poesia di César Vallejo “Pietra nera su pierdra bianca”, sotto la direzione artistica della maestra Daniela Chang, direttrice del laboratorio di teatro per bambini di Roma. Riprese: Professoressa Elva Rupay, direttrice del Grupo Cultural Renacer Latinoamericano. Montaggio: Josel Filmaciones con la partecipazione di Daniela Chang.

“Nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, siamo riusciti a portare avanti questo progetto, che già stavamo preparando con i ragazzi del laboratorio teatrale prima dell’emergenza sanitaria, grazie alla tecnologia che ci permette di comunicare a distanza e alla dedizione di Christopher e della sua famiglia. La pandemia non ferma la cultura! “, ha dichiarato entusiasta il professor Chang a Hola Mi Gente.

Trilogia consacrata al poeta universale nell’anno del Bicentenario dell’Indipendenza del Perù



Il videoclip che condividiamo con voi oggi, con il permesso di Josel Filmaciones, è il primo del ciclo di videoclip chiamato “Poemas Humanos” che inizia con la famosa poesia di César Vallejo ” Piedra blanca sobre piedra negra” dove potete vedere il poeta in tutto la sua capacità creativa, sintetica e tragica: premonizione amara e dettagliata della sua morte, prodotto di odio e violenza, con testimoni: il tempo, la solitudine, il suo corpo, il destino ea Parigi, capitale mondiale della cultura. Nei prossimi giorni verranno pubblicate anche le altre poesie: “Masa”, “Los heraldos Negros” e “Los dice eternos”, ci ha precisato Osvaldo Barba, meglio noto come Josel.

PIETRA NERA SU UNA PIETRA BIANCA

Morirò a Parigi mentre fuori diluvia

un giorno del quale possiedo già il ricordo.

Morirò a Parigi – e non mi confondo

forse un giovedì, come oggi, d’autunno.



Sarà di giovedì, perché oggi, giovedì, che scrivo

questi versi, gli omeri mi si son messi

alla meno peggio e, mai come oggi, son tornato

con tutto il mio cammino, a vedermi solo.



César Vallejo è morto, lo picchiavano

tutti senza che lui avesse fatto nulla

gli davano duro con un bastone e duro



anche con una corda: testimoni

i giorni giovedì e gli ossi omeri

la solitudine, la pioggia e le strade.



Testo: Sandra Bossio (traduzione Federico Guerrini)

Video: Josel Filmaciones

INFO: https://expresolatino.net/cultural/historia/la-pandemia-no-para-la-cultura-peruana-en-italia/