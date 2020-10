Comunità. Roma, volontarie polacche si prendono cura delle tombe a Campo Verano

in

Roma, 28 ottobre 2020 – Nel Cimitero Monumentale del Verano (Roma), considerato un vero e proprio museo all’aperto, riposano celebrità dell’arte, della cultura, della politica non solo italiana, ma non solo. A Campo Verano ci sono oltre 80 tombe dei illustri personaggi di origini polacche, tra i quali di Sofia Branicka Odescalchi – proprietaria del famoso castello di Bracciano, Paolo Postempski – il famoso chirurgo e colonnello della Croce Rossa italiana, Artur Wolynski – il fondatore del Museo Copernicano a Roma e Helena Makowska – l’attrice, stella del cinema muto italiano.

In vista della festività di Ogni Santi su iniziativa dell’Associazione Socio-Culturale Le Rondini, come nei anni precedenti, alcuni volontari sono venuti a Campo Verano per eseguire lavori di pulizia dei sepolcri polacchi.

Nei giorni 12, 13 e 20 ottobre, membri e amici della Associazione “Le Rondini”: Iwona Bigos, Renata Kobendzowska, Agata Rola-Bruni e Aleksandra Andrzejczyk si sono prese cura di tre tombe, considerate tra le più imponenti. La prima – della famiglia Orzechowski, la seconda – il luogo di riposo di Janina Rinckhoff (Rudnicka da nubile), e la terza – appartenente a Irena Pogorska (da nubile Mikucka). Come dimostrano le fotografie le volontarie hanno eseguita importanti lavori di pulizia dei tre monumenti e del area intorno a loro, rendendo accessibile visita dei monumenti.

Sul portale dei polacchi in Italia naszswiat.it (https://naszswiat.it/polacy-we-wloszech/wlochy-jesienne-porzadki-na-grobach-polskich-w-rzymie/) si può consultare le galleria delle foto dei lavoro effettuati, nonché presente la mappa del cimitero con contrassegnate 87 tombe dei illustri polacchi che vi riposano. Sul sito sono presenti inoltre numerosi articoli che descrivono le biografie delle celebrità dalla Polonia che riposano nel famoso cimitero di Roma.

Fonte: NaszSwiat.it