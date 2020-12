Comunità. Sei canzoni natalizie degli artisti polacchi in Italia

Roma, 16 dicembre 2020 – In Polonia la tradizione di cantare insieme durante le feste di Natale è molto radicata. Si canta in chiesa durante le messe ma anche in famiglia. La redazione del portale per i Polacchi in Italia “Nasz Świat” ha scelto 6 canzoni natalizie degli artisti polacchi che vivono in Italia.

„Kolęda na nowy rok” registrata nel 2012 con la partecipazione dei bambini della scuola polacca di Roma e loro genitori.

“Płoną światła”

Questa canzone è stata registrata nel 2019 del gruppo polacco JAAR.

„Gdy śliczna panna” e „Mędrcy Świata Monarchowie”

Edyta Kamiska, l’artista polacca che vive e lavora in Italia da molti anni ha registrato qualche anno fa le canzoni tradizionali di Natale

Nel 2017 Edyta ha scritto un’altra canzone natalizia “Idą święta” che ha dedicato a tutti i polacchi che vivono in Italia.

La nostra raccolta finisce con la bellissima canzone di Natale “Che sia Natale” registrata nel 2019 da Annalisa Minetti e dall’ artista polacco Krzysztof Antkowiak.

Fonte: Nasz Świat (www.naszswiat.it)