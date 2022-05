Consiglio dei Ministri: ulteriori 110 milioni di euro per l’accoglienza dei profughi ucraini

in

Roma, 6 maggio 2022 – Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 maggio scorso, ha approvato il decreto legge “Energia e investimenti”.

In tale ambito, è stata, tra l’altro, introdotta una disposizione che prevede, per l’anno 2022, un incremento delle risorse già destinate all’accoglienza dei profughi ucraini per un importo pari ad oltre 110.000.000 di euro.

Tali risorse assicureranno un potenziamento della rete dei centri governativi di accoglienza con la possibilità di attivare circa 13.000 nuovi posti, consentendo, pertanto, di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto.