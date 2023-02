Contrasto al caporalato, è massima l’attenzione della prefettura di Grosseto

Roma, 15 febbraio 2023 – Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha presieduto e coordinato, ieri presso il palazzo del Governo, i lavori del tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato.

Incrementare le forme di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti è stato l’obiettivo dell’incontro, con un’attenzione particolare alle misure di prevenzione e repressione dello sfruttamento lavorativo non solo nell’agricoltura ma anche negli altri settori produttivi, come l’edilizia.

«Lo sfruttamento del lavoro e il caporalato – ha commentato il prefetto – sono fenomeni criminali che impongono condizioni di vita degradanti, approfittando dello stato di vulnerabilità e di bisogno dei lavoratori. Dinamiche che non solo ledono la dignità delle persone ma che danneggiano le imprese che scelgono di operare nella legalità. Continueremo a dedicare la massima attenzione a questi fenomeni, facendo rete e creando le condizioni per sviluppare le più efficaci sinergie per contrastare ogni forma di illegalità nel settore del lavoro»

In questa direzione, il tavolo punta a mettere in campo strumenti di prevenzione del fenomeno attraverso l’analisi dei fabbisogni professionali e lo sviluppo di misure di supporto all’inserimento lavorativo regolare per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Previsti anche percorsi di formazione della manodopera per realizzare un percorso virtuoso che consenta di abbattere i numeri di coloro che inconsapevolmente vengono reclutati nella rete dei caporali.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Provincia, Forze dell’ordine, Inps, Inail, Ispettorato Territoriale del Lavoro, Società della Salute Coeso, Confagricoltura e Coldiretti, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni che si occupano dell’assistenza ai migranti.