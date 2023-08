Contratto di lavoro occasionale settore turistico e termale: le novità

in

Roma, 11 agosto 2023 – Il decreto-legge 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 85/2023, ha apportato novità alle regole di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale.

In particolare, sono stati modificati i limiti economici di utilizzo e i livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale, per gli utilizzatori che operano nei settori:

congressi;

fiere;

eventi;

stabilimenti termali;

parchi divertimento.

La circolare INPS 3 agosto 2023, n. 75 illustra le novità normative:

dal 5 maggio 2023 possono accedere al contratto di prestazione occasionale le imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato ;

; dal 1° gennaio 2023 le imprese utilizzatrici possono erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori;

nei confronti della totalità dei prestatori; dal 9 agosto 2023 il servizio online Contratto di prestazione occasionale, che permette la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa, è implementato con la nuova categoria di imprese.