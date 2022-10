Contributi per colf e badanti: il 10 ottobre la scadenza dei pagamenti per la rata del terzo trimestre 2022

in

Roma, 5 ottobre 2022 – Ancora qualche giorno di tempo per il pagamento della terza rata dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro domestico. Per i versamenti (aperti dal 1° ottobre) ci sono dieci giorni di tempo per eseguire l’adempimento.

Le somme dovute per colf e badanti dovranno essere pagate tramite il Portale dei Pagamenti, utilizzando i bollettini PagoPA o mediante il nuovo servizio disponibile sull’App IO.

DIECI GIORNI DI TEMPO PER I PAGAMENTI

Dal 1° al 10 ottobre 2022 è possibile pagare la terza rata dovuta relativamente al periodo di luglio, agosto e settembre, calcolata in base ai diversi elementi che influenzano l’ammontare dovuto, ossia:

retribuzione oraria;

numero delle ore contrattuali dichiarate;

CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari;

tipologia del contratto di lavoro.

Non cambiano le modalità di versamento, ricordiamo però che già a partire dalla quota dovuta per lo scorso trimestre l’INPS consente di versare i contributi di colf e badanti anche mediante l’App IO.