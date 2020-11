Covid: chiesta l’autorizzazione per commercializzare il vaccino della Pfizer

Roma, 20 novembre 2020 – Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul mercato il vaccino anticovid. Lo scrive la Dpa citando un comunicato dei due gruppi.

Intanto l’EMA per bocca di Guido Rasi, già direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali fa sapere che “Nell’arco del 2021 avremo 6 o 7 vaccini e sono ragionevolmente ottimista che per fine gennaio ne avremo già 3 con l’autorizzazione e pronti per essere rilasciati. La palla poi passerà alle strutture locali e stati membri per non vanificare la corsa veloce che si è fatta”.

I vaccini contro il Covid “avranno una sicurezza identica a quella che hanno tutti i vaccini approvati da quando l’Ema esiste” ha infine sottolineato Guido Rasi.