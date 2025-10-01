Decreto flussi 2025: il 1° ottobre click day per 15mila quote per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero

Roma, 1 ottobre 2025 – Oggi 1° ottobre 2025 alle ore 9 ha preso il via un nuovo click day per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro, nell’ambito delle quote per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.
Le quote disponibili sono 15mila, pari al 30% del totale di quelle previste per il citato settore nell’anno 2025. Il restante 70% delle quote del settore turistico-alberghiero è stato assegnato in occasione del click day svoltosi il 12 febbraio 2025.
Le istanze potranno essere inviate solo da coloro che hanno già proceduto alla precompilazione delle domande nella fase che si è svolta dal 1° al 31 luglio 2025.
L’invio potrà avvenire tramite il portale dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm