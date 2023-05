Decreto flussi: anche le agenzie di somministrazione possono presentare domande di assunzione. La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

in

Roma, 18 maggio 2023 – Anche le agenzie di somministrazione rientrano tra i “datori di lavoro”, che possono presentare domanda per l’assunzione di lavoratori subordinati nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi.

I chiarimenti sono contenuti in una breve nota adottata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 15 maggio scorso. L’Ispettorato precisa che per ciascun utilizzatore, l’Agenzia dovrà produrre il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna domanda presentata. Per ulteriori chiarimenti si attende un’apposita circolare esplicativa congiunta Ministero dell’Interno-Ministero del Lavoro.



Nota INL 15 maggio 2023

