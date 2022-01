Decreto Flussi: in attesa dei click day si possono preparare le domande. Per l’autenticazione necessaria la SPID

Roma, 19 gennaio 2022 – Sul sito internet del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è possibile preparare le domande per le quote del decreto flussi 2021. Per accedere, è necessario autenticarsi con le credenziali del sistema pubblico di identità digitale SPID.

I datori di lavoro interessati alle assunzioni dall’estero e i cittadini stranieri che vogliono chiedere la conversione del permesso di soggiorno possono già compilare e salvare i moduli. Per inviarli, dovranno però attendere i “click day” previsti dal decreto. In particolare:

-le domande per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni, potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022

-le domande per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, le domande potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022

Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione.

I moduli

Di seguito il tipo di moduli da utilizzare, caso per caso:

Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C

Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per i lavoratori di origine italiana – Modulo A

Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana – Modulo B

Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia e turistico/alberghiero – Modulo B2020

Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n.394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali – Modulo BPS

Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE – Modulo LS

Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Modulo LS1

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26 e 9 T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE – Modulo LS2

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio,tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Modulo VA

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – Modulo VB

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo – Modulo Z.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali