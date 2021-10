Decreto Flussi. Trento, l’allarme degli albergatori: “Servono lavoratori, situazione preoccupante”

in

Roma, 25 ottobre 2021 – La stagione turistica invernale è alle porte ma “c’è grandissima preoccupazione sul problema del reperimento di collaboratori per le strutture alberghiere, ricettive e della ristorazione”.

Questo l’allarme di Gianni Battaiola, presidente di Asat, l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

“Gli attuali iscritti nelle liste dell’Agenzia del lavoro o i ragazzi che escono dalle scuole alberghiere – ha sottolineato Battaiola – non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno e la richiesta proveniente dal settore. Sono circa 14 mila gli addetti necessari a questo settore e attualmente manca un 30% di lavoratori. Inoltre il governo – prosegue il numero uno degli albergatori – non ha ancora emanato il decreto flussi per l’ingresso dei lavoratori extra comunitari. Questo crea un’ulteriore difficoltà nel trovare il personale da impiegare nelle imprese trentine”.