Decreto Migranti, il governo Meloni pone la fiducia alla Camera

Roma, 2 maggio 2023 – Il governo guidato da Giorgia Meloni ha posto la questione di fiducia alla Camera sul Dl Migranti. In particolare, tutte le questioni pregiudiziali presentate dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra sono state respinte. In totale, i voti contrari sono stati 187, mentre quelli favorevoli 109. Ora dovranno essere stabiliti i tempi per le dichiarazioni di voto e per la votazione finale.

Dl Migranti, Berruto: “Il governo nega la storia”

“Siete andati a Cutro, proprio lì, dove il mare è diventato un cimitero, per produrre un testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone migranti. Proponete, per arginare i flussi migratori, di indebolire la protezione speciale, scaraventando così decine di migliaia di persone in stato di irregolarità. Invisibili per la legge, ma materialmente presenti sul territorio, queste persone sono private della propria dignità, della possibilità di costruirsi una vita in Italia o in Europa. Certamente con questo decreto, dopo aver colpito le Ong, colpite violentemente gli esseri umani e negate l’evidenza della storia, le ragioni dell’emigrazione: guerra, indigenza, miseria, a cui oggi si aggiunge l’emigrazione climatica”, ha commentato in Aula il deputato del Partito Democratico Mauro Berruto.

“Il decreto Cutro ci preoccupa per diversi motivi. Il nodo centrale su cui dovremmo davvero dibattere è che ancora una volta si interviene in chiave emergenziale e non in termini strutturali. Il fenomeno va invece affrontato a livello strutturale, in Europa. Trovo davvero curioso che sia stato dato questo nome al decreto che limita i diritti dei migranti, come ad esempio il ridimensionamento della protezione speciale. Parliamo di un provvedimento in vigore da quasi due mesi e che non ha prodotto nessun effetto. Anzi, i dati ci dicono che, nonostante il decreto, il numero degli ingressi è quadruplicato e che, quindi, il provvedimento è completamente inadeguato”, ha dichiarato poi il capogruppo del M5S, Andrea Quartini.

