Dichiarazione dei redditi, da oggi pomeriggio è possibile inviare il 730 precompilato

Roma, 11 maggio 2023 – Con l’inizio di maggio si apre ufficialmente la stagione del 730, uno dei momenti più importanti dell’anno per i contribuenti italiani. Da oggi, giovedì 11 maggio, sarà possibile inviare il modello precompilato, un documento che contiene tutte le informazioni fiscali relative al contribuente e che viene compilato dall’Agenzia delle Entrate.

Per accedere al modello precompilato, il contribuente deve accedere all’area riservata del sito delle Entrate utilizzando le proprie credenziali, in particolare lo Spid. Dopo aver verificato i dati inseriti dall’Agenzia, il contribuente potrà scegliere se accettare il conteggio a credito o a debito proposto dall’Ente oppure modificare e integrare alcune informazioni rispetto a quelle già inserite, in particolare per quanto riguarda gli oneri che danno diritto a deduzioni o detrazioni.

Il termine ultimo per l’invio del modello 730 è il 2 ottobre, ma è importante soppesare alcuni elementi, come la necessità di chiedere e valutare gli slot temporali per l’appuntamento con un Caf o un professionista abilitato. Inoltre, chi sa già di essere a credito può beneficiare dell’anticipo sui tempi di presentazione e ottenere il rimborso in busta paga o nel cedolino della pensione più rapidamente.

In ogni caso, è importante prestare attenzione ai termini e alle scadenze previsti dall’Agenzia delle Entrate per evitare problemi e sanzioni. La stagione del 730 si annuncia quindi piuttosto lunga, ma con un po’ di attenzione e pianificazione è possibile semplificare la dichiarazione dei redditi e ottenere il massimo vantaggio dalle deduzioni e detrazioni previste dalla legge.