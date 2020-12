Dmytro Nikolaev, una storia insolita di un eroe ucraino in Italia

Roma, 7 dicembre 2020 – La vita di Dmytro Nikolaev riempirà di orgoglio ogni ucraino in Italia, e forse, diventerà un esempio da seguire.

È uno di quei tanti ragazzi ucraini che hanno trascorso parte della loro infanzia senza la madre, emigrata in Italia per lavoro. Forse è stato l’esempio della donna che non si è mai fermata di fronte alle difficoltà, ad avergli regalato una determinazione straordinaria.

Famiglia a distanza

Sebbene Olena Nikolaeva fosse un’assistente di laboratorio d’analisi chimiche e batteriologiche, all’inizio degli anni 2000 per sostenere la sua famiglia, ha dovuto dimenticare la sua professione per immigrare.

A quel tempo, Dmytro viveva con i suoi nonni a Berdychiv in Ucraina. Quando il ragazzo ha compiuto 15 anni, sua madre è finalmente riuscita a superare gli ostacoli burocratici e a portarlo in Italia tramite ricongiungimento famigliare.

Non abbandonare i propri sogni

Il ragazzo ha terminato con il massimo dei voti il liceo a Venezia Mestre diventando un odontotecnico. Ma il suo sogno era diventare dentista.

Per entrare nella facoltà di medicina, è necessario superare un rigoroso processo di selezione. Il ragazzo ha tentato diverse volte, e nel frattempo ha acquisito la qualifica di infermiere. Attualmente è riuscito ad entrare all’Università di Padova, una delle migliori in medicina in Italia.

L’eroe (NON) per caso

Dmytro, a 25 anni, non solo studia, ma lavora consegnando pizze. Una sera, passando in motorino, ha notato un gruppo di persone radunate vicino un auto.

Un uomo al volante aveva accusato un malore e aveva bisogno di aiuto. Il ragazzo prontamente ha fatto un massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. I suoi sforzi hanno contribuito a salvare l’uomo da morte certa.

L’intera famiglia del signor Bruno ha ringraziato l’eroe ucraino. F.I.S.A., la Federazione Italiana Salvamento Acquatico lo ha proposto per il conferimento della Cittadinanza onoraria per meriti speciali, che viene concessa agli stranieri solo in casi eccezionali.

Pertanto, il suo percorso merita la massima ammirazione.

Marianna Soronevych

LEGGI IN UCRAINO: Дмитро Ніколаєв – незвичайна історія українського героя в Італії

