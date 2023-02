Due nuovi sbarchi a Lampedusa, 720 migranti lasciano l’hotspot

Roma, 22 febbraio 2023 – Ottantuno migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera al largo di Lampedusa in una nuova ondata di arrivi nell’isola italiana. Ieri sono stati registrati ben 8 sbarchi, con un totale di 211 persone giunte a Lampedusa. Questi numeri confermano la drammaticità della situazione migratoria che sta attualmente interessando l’Italia.

L’hotspot di Lampedusa, che ha una capienza di poco meno di 400 posti, ospitava all’alba ben 1.105 ospiti, una situazione di sovraffollamento che rappresenta una vera emergenza umanitaria. Per alleviare la pressione sull’isola, centoventi migranti sono stati già imbarcati su un pattugliatore della Guardia di finanza diretto a Siracusa. Nelle prossime ore saranno ben 600 i migranti che lasceranno la struttura di primissima accoglienza, con la nave Dattilo della Guardia costiera che li trasferirà a Reggio Calabria.

La situazione a Lampedusa si fa sempre più critica, con le autorità italiane che fanno fatica a far fronte alla continua ondata di arrivi di migranti. La città, che è stata per decenni un punto di riferimento per i migranti che cercavano di entrare in Europa, è oggi al centro di un dibattito molto acceso sulle politiche migratorie dell’Unione europea.