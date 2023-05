Emergenza lavoro in estate: in Italia servono altri 100mila dipendenti

Roma, 2 maggio 2023 – La carenza di personale nel settore del commercio e del turismo sta diventando sempre più preoccupante in Italia. Secondo un sondaggio condotto da Confesercenti con Swg, il 36% delle imprese ha avuto difficoltà a trovare personale quest’anno, e molte di queste difficoltà non sono ancora state risolte. Ciò potrebbe causare problemi durante la stagione estiva, per la quale potrebbero essere necessari fino a 100mila lavoratori in più.

La mancanza di candidati è il principale ostacolo alla ricerca di personale, con il 28% delle imprese che segnala questa come la principale difficoltà. Il 61% delle imprese attribuisce questa carenza alla percezione della stagionalità come precarietà. Inoltre, molti sono scoraggiati dall’impegno richiesto nei giorni festivi e prefestivi (60%) e dalla percezione che il commercio e il turismo offrano poche opportunità di crescita professionale ed economica (55%).

Il disallineamento tra l’offerta e la domanda di lavoro è un altro fattore che contribuisce alla difficoltà di trovare personale qualificato. Il 46% delle imprese che hanno avuto problemi nella ricerca di personale ha indicato la mancanza di candidati con una preparazione adeguata come il principale impedimento.

Nonostante ciò, alcune imprese hanno cercato di affrontare il problema offrendo incentivi economici (27%) o retribuzioni superiori al Ccnl di riferimento (16%). Tuttavia, il 31% delle imprese non è stato in grado di trovare il personale necessario, e ciò potrebbe portare a una riduzione dei servizi offerti ai clienti.

Confesercenti sottolinea la necessità di garantire maggiore flessibilità contrattuale e di rafforzare le politiche attive per la formazione per affrontare questo problema. Le misure previste dal dl lavoro, su cui Confesercenti ha apprezzato il confronto con le associazioni condotto dal Governo, potrebbero rappresentare un passo nella giusta direzione per affrontare questa situazione critica. Tuttavia, ci vorrà un impegno coordinato da parte del governo, delle imprese e dei lavoratori per affrontare con successo questa emergenza lavoro nel commercio e nel turismo.