Espulsi dall’Italia, sbarcano in Sardegna: tre migranti arrestati

Roma, 18 agosto 2025 – Tre migranti di nazionalità algerina, rispettivamente di 21, 25 e 28 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari dopo essere rientrati illegalmente in Italia, nonostante fossero già destinatari di un provvedimento di respingimento.

I tre uomini avevano raggiunto nei giorni scorsi le coste del Sud Sardegna, approdando sull’isola dopo la traversata dal Nord Africa. Una volta intercettati, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir, dove erano in corso le procedure di identificazione.

Proprio durante questi controlli, gli operatori hanno riscontrato la violazione delle norme previste dal Testo Unico sull’Immigrazione, che vieta il reingresso in Italia prima dello scadere del periodo stabilito. Per questo motivo, i tre cittadini stranieri sono stati posti in stato di fermo e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio dei flussi e nella gestione dei casi di ingresso irregolare sul territorio nazionale.