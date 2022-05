Eurovision song contest: promuovere la cultura della tolleranza con lo spot “Vittime dell’odio”

in

Roma, 9 maggio 2022 – Promuovere i valori della tolleranza e del rispetto del prossimo perchè ogni diversità è una unicità. Questo l’obiettivo dello spot “Vittime di odio” realizzato Il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Rai in occasione dell’Eurovision song contest.

Lo spot per contrastare i reati di odio arriva a Torino presso lo stand dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, e il truck della Polizia di Stato “Una vita da social”, all’interno dell’ Eurovision Village al Parco del Valentino, dove personale specializzato, fino al 14 maggio, insieme ai giovani e agli artisti realizzeranno dei video messaggi per accendere un faro sulle diverse forme di discriminazione.

Sui canali social della Polizia di Stato, su quelli di Rai per il Sociale e Eurovision Rai, potrete ascoltare le testimonianze attraverso le quali saranno lanciati i messaggi per favorire una cultura che superi le differenze e favorisca la comprensione dell’unicità di ogni essere umano.