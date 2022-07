Evasione fiscale con coop sociali migranti, condannato a 3 anni imprenditore in Toscana

Roma, 4 luglio 2022 – Tre anni di reclusione per evasione fiscale ed emissione di fatture false è la condanna inflitta in rito abbreviato a Stefano Mugnaini, ex titolare del Consorzio Multicons di Montelupo Fiorentino (Firenze), che gestiva in Toscana diversi centri di accoglienza per migranti e dichiarato fallito nel 2021.

Il gup Maurizio Caivano ha inoltre condannato, con le medesime accuse, a 1 anno e 4 mesi cinque altri imputati, tutti prestanome, italiani e stranieri, e tutti nullatenenti, che sarebbero stati messi a capo di alcune cooperative. Per tutti è stata ordinata la confisca di beni per un valore complessivo di 6.913.657 euro, l’equivalente delle imposte evase dal consorzio Multicons, e dalla società Tosco Side e dalle cooperative Az Total, Azzurra Empolese e Valdelsa Logistica.



L’imprenditore Mugnaini, di Capraia e Limite (Firenze), era stato arrestato nel luglio 2019 con l’accusa di aver evaso 3 milioni di euro, tra il 2012 e il 2017, attraverso l’emissione di fatture false per circa 17 milioni di euro.

L’indagine, coordinata dal pm Leopoldo De Gregorio e condotta da guardia di finanza e carabinieri, è partita da un controllo sull’utilizzo da parte del consorzio di alcuni fondi pubblici erogati per l’accoglienza dei migranti. L’imprenditore, hanno ricostruito le indagini, otteneva contratti di appalto per facchinaggio, pulizie e trasporti a prezzi concorrenziali. In realtà, secondo l’accusa, riusciva a concludere affari vantaggiosi perché non versava l’Iva e i contributi previdenziali per i dipendenti di alcune coop del gruppo e poteva praticare importi bassi di mercato.