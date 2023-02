Fedriga (Friuli Venezia Giulia): “Positiva l’immigrazione regolare”

in

Roma, 21 febbraio 2023 – Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato che la sua forza politica ha sempre sostenuto l’immigrazione regolare come un fattore positivo per la produzione del paese. Tuttavia, ha sottolineato che il problema è rappresentato dall’immigrazione incontrollata, che non va a colmare le carenze di personale, ma crea invece tensioni sociali.

Fedriga ha anche risposto alle richieste provenienti dagli industriali di favorire l’immigrazione per contrastare il calo demografico. Il presidente del Friuli Venezia Giulia si è detto disponibile a dialogare sulla questione, sottolineando che il governo italiano sembra anche lui intenzionato a favorire l’immigrazione regolare e a combattere quella irregolare.

La posizione di Fedriga riflette una questione complessa e delicata che coinvolge molte parti interessate. Da un lato, l’immigrazione regolare può contribuire alla produzione del paese e colmare le carenze di personale in diversi settori, come l’agricoltura, la sanità e l’edilizia. D’altro canto, l’immigrazione incontrollata può creare tensioni sociali e portare a problemi di integrazione.