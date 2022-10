Fedriga: “Il nuovo Governo coinvolga l’Europa sul tema dell’immigrazione”

Roma, 20 ottobre 2022 – “Sull’immigrazione il nuovo governo deve coinvolgere l’Europa per dare su questo problema delle riposte concrete, mi aspetto che ci sia una operazione di carattere europeo che coinvolga tutti i paesi della rotta balcanica, in modo responsabile, per favorire l’integrazione regolare”.

Queste le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a Trieste. “Non dobbiamo pensare che l’immigrazione sia qualcosa di negativo a prescindere, perché, se gestita, è qualcosa di positivo che crea opportunità anche per il nostro paese. Oggi così non è: oggi siamo difronte a chi commercia esseri umani e fa arrivare persone che non hanno alcuna ambizione o speranza e favoriamo tutto il traffico illegale che in queste tratte si svolge”.

“Purtroppo – ha sottolineato il governatore – abbiamo vissuto una lotta ideologica da chi pensa che l’immigrazione va bene a prescindere o invece è un male a prescindere. Non è così. Esiste un’ immigrazione positiva che è quella regolare e una clandestina che invece danneggia le persone coinvolte e i territori dove questa insiste”.