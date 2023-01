Fermo (Marche), dal microcredito una chiave per l’integrazione

in

Roma, 6 gennaio 2023 – Prende avvio la seconda fase del progetto SO.MI.C.I.S. “Sostegno ai Migranti per la costituzione di Imprese Sociali”, avviato dalla prefettura di Fermo e finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) per migliorare la capacità del sistema di indirizzare e accompagnare i migranti nell’accesso ai finanziamenti del microcredito per la creazione di nuove realtà imprenditoriali.

Dopo una prima fase indirizzata a uno specifico programma di formazione che ha visto coinvolti diversi attori del territorio per rafforzare le competenze degli operatori pubblici e privati che lavorano a stretto contatto con la popolazione straniera nella provincia di Fermo, il progetto prevede ora l’apertura di uno “Sportello informativo sul microcredito”.

A partire dal 9 gennaio 2023, infatti, presso il palazzo del Governo, lo sportello sarà aperto il lunedì e il giovedì dalle ore 12 alle ore 14 e fornirà servizi informativi e di primo orientamento sulle misure previste e sugli altri strumenti per l’autoimpiego, operando in stretta relazione con la Camera di commercio e con il supporto di esperti dell’Ente nazionale per il microcredito, entrambi partner del progetto insieme all’università di Macerata e all’Ambito Territoriale Sociale XIX.

“È un’iniziativa – si legge nella nota della prefettura – utile a creare un modello di rete che possa essere replicato in altri territori per favorire la creazione d’impresa con l’efficace coinvolgimento di enti pubblici e privati”.