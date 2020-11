Festival del cinema polacco 2020, fino al 16 novembre in streaming gratuito

in

Roma, 11 novembre 2020 – Torna il CiakPolska Film Festival, con il meglio del cinema polacco contemporaneo e una sezione speciale di documentari dedicata al tema “Uomo e natura”. Il festival, promosso dall’Istituto Polacco di Roma, quest’anno in edizione speciale è interamente online e con alcuni dei film più belli proiettati in sala nelle edizioni precedenti.

In programma, tra gli altri: “Powidoki” di Andrzej Wajda, “Body/Ciało” di Małgorzata Szumowska, “Róża” di Wojciech Smarzowski, “Demon” di Marcin Wrona e “Syndrom zimowników” (“Ostatnia rodzina”) di Jan P. Matuszynski.

I film si possono vedere IN STREAMING GRATUITO SU: www.cinetecamilano.it (previa registrazione gratuita al sito). Ore 21.00* tutti i giorni fino al 16 di novembre.

*OGNI FILM SARÀ DISPONIILE ONLINE PER LE 24H DALL’ORARIO DI INIZIO

L’8a edizione di CiakPolska Fim Festival è organizzata da Istituto Polacco di Roma e Corto Italia Cinema, cofinanziata da Polish Film Institute e dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia di Milano, in collaborazione con Cineteca di Milano e Kraków Film Festival.

Partner: Trieste Film Festival, Trento Film Festival, Euganea Film Festival, Raggioverde Sottotitoli.

Per vedere il programma completo e per maggiori informazioni vai sul portale dei Polacchi in Italia:

https://naszswiat.it/nie-przegap/wlochy-rozpoczyna-sie-8-edycja-festiwalu-filmowego-ciakpolska/