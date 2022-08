Finanziamenti. Come funziona la surroga del mutuo

Roma, 18 agosto 2022 – La surroga del mutuo consiste nel trasferimento di un mutuo dalla prima banca ad altro istituto di credito, passaggio che può convenire quando la seconda banca offre condizioni più vantaggiose.

Si tratta di trasferimento perché avviene il passaggio del credito, nell’importo dell’esatto capitale rimasto da estinguere, ad altra banca, che diventerà il nuovo creditore garantito sempre dall’ipoteca sulla casa.

Quante volte può essere chiesta la surroga

Non ci sono limiti per la richiesta di trasferimento del mutuo, che può essere effettuato – sempre che l’eventuale altra banca accolga la domanda – più volte, sempre per il capitale rimanente.

Unica spesa per tale operazione: 35 euro di tassa di iscrizione della surroga nei registri immobiliari.

Cosa non può chiedere la seconda banca

Non trattandosi di estinzione l’istituto di credito che si sostituisce alla prima banca non può imporre alcuna spesa ulteriore di istruttoria, perizia o per effettuare accertamenti. Il cliente non può nemmeno essere obbligato ad aprire un conto corrente presso la seconda banca, presso la quale si potrebbe quindi anche solo mantenere aperto il rapporto relativo al mutuo.

La polizza assicurativa stipulata in sede di concessione del mutuo può inoltre essere trasferita alla nuova banca, senza spese aggiuntive per il cliente.

Inoltre, la prima banca non può imporre alcuna penale per l’estinzione anticipata del mutuo, non trattandosi, appunto, di estinzione ma di trasferimento del rapporto ad altra banca.

Tempi lunghi, come tutelarsi

La legge prevede un periodo massimo per il completamento dell’operazione da parte delle banche, proprio per evitare pratiche illegittime di queste ultime.

Così è fissato che entro 30 giorni dalla domanda avvenga il trasferimento del mutuo, pena il riconoscimento al cliente di una somma pari all’1% del capitale residuo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.