Firenze: tempi più rapidi per i nullaosta al lavoro

Roma, 6 luglio 2022 – “II problema della ricerca di personale da impiegare, soprattutto in agricoltura, nel settore del trasporto e nel turismo è molto sentito a Firenze ed in Toscana e ho quindi, costituito una task force presso l’area immigrazione della prefettura per consentire alle imprese che hanno fatto richiesta di poter usufruire dei lavoratori nel tempo più breve possibile e comunque entro il 21 luglio”.

Lo ha annunciato il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, al termine del Consiglio territoriale per l’immigrazione dove si è discusso di procedure semplificate per accelerare il rilascio del nullaosta al lavoro subordinato per i cittadini stranieri.

Oltre al dimezzamento dei termini del rilascio del nullaosta, è stata decisa anche la possibilità di prescindere dal parere della questura, qualora lo stesso non intervenga entro il prossimo 22 luglio. Non sarà più previsto, inoltre, il parere preventivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro.