Flussi 2026: dal 23 ottobre al via la precompilazione delle domande

Roma, 17 ottobre 2025 – Datori di lavoro, organizzazioni datoriali e professionisti abilitati potranno iniziare a preparare le richieste di nulla osta al lavoro per l’assunzione di lavoratori stranieri dall’estero nell’ambito dei flussi 2026.

Come stabilito dalla circolare interministeriale pubblicata il 16 ottobre, la fase di precompilazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 23 ottobre fino al 7 dicembre 2025 sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico per l’Immigrazione.

Accesso al Portale e requisiti tecnici

Per accedere al Portale è necessario utilizzare un’identità digitale SPID o CIE.

Inoltre, la domanda deve contenere un indirizzo PEC registrato nella banca dati INI-PEC (per le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese) oppure INAD (per persone fisiche e soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Imprese).

Modelli disponibili per la precompilazione

Gli utenti dovranno selezionare e compilare uno dei seguenti modelli, a seconda della tipologia di lavoratori:

C-Stag agricolo – richiesta di nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato stagionale in agricoltura ;

– richiesta di nulla osta/comunicazione per ; C-Stag turistico – richiesta di nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato stagionale nel turismo ;

– richiesta di nulla osta/comunicazione per ; B2020 – nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal DPCM Flussi;

– nulla osta/comunicazione per nei settori previsti dal DPCM Flussi; A-bis in quota – richiesta di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.

Durante la precompilazione è possibile caricare i documenti allegati, che devono essere firmati digitalmente. In particolare, si sottolinea la necessità di presentare la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione.

Modifiche dopo la precompilazione

Dal 9 al 13 dicembre 2025 è prevista una riapertura del Portale, utile per modificare e salvare le domande già inserite. In questo periodo non sarà possibile creare nuove richieste, ma solo intervenire su quelle esistenti.

Invio delle domande nei click day

Le domande nello stato “da inviare” potranno essere trasmesse dalle ore 9:00 delle rispettive giornate di click day, a seconda della tipologia:

12 gennaio 2026 → lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo (modello C-Stag agricolo);

→ lavoro subordinato stagionale nel (modello C-Stag agricolo); 9 febbraio 2026 → lavoro subordinato stagionale nel settore turistico (modello C-Stag turistico);

→ lavoro subordinato stagionale nel (modello C-Stag turistico); 16 febbraio 2026 → lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);

→ lavoro subordinato (modello B2020); 18 febbraio 2026 → lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare (modello A-bis in quota).

La fase di precompilazione rappresenta un momento strategico per aumentare le possibilità di ottenere il nulla osta nei click day, in cui la tempestività dell’invio è decisiva. Preparare per tempo la documentazione e utilizzare correttamente i modelli indicati è quindi fondamentale per sfruttare al meglio le quote disponibili dei flussi 2026.