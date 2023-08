Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027: 2 nuovi avvisi pubblici per 16 milioni

Roma, 8 agosto 2023 – Pubblicati 2 nuovi avvisi pubblici del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, per un importo complessivo di 16 milioni.

I bandi sono finalizzati a selezionare proposte progettuali per la realizzazione di interventi che migliorino qualità e l’accessibilità dei servizi territoriali da parte dei cittadini di Paesi terzi e per sviluppare percorsi di accompagnamento familiare all’inclusione sociale rivolti a minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi, quali misure di sostegno alternative al collocamento in comunità.

Le proposte progettuali possono essere presentate attraverso il portale dedicato.