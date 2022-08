Giorgia Meloni e la proposta di prendere gli immigrati in Venezuela [VIDEO]

Roma, 25 agosto 2022 – La campagna elettorale, gli immigrati, Giorgia Meloni: a un mese esatto dalle elezioni ogni dichiarazione, anche la più vecchia, viene ripescata dal web. E’ il caso di un video della leader di Fratelli d’Italia che, durante un comizio, spiega come farebbe una vera e propria selezione all’ingresso, prediligendo gli italiani residenti in Venezuela. Così, insomma, si organizzerebbe un rientro in patria praticamente.

Giorgia Meloni e la strana proposta sugli immigrati

Il video nel quale Giorgia Meloni presenta la sua proposta per selezionare gli immigrati in Italia risale al 2018. La leader di Fratelli d’Italia si trovava all’annuale evento di Atreju organizzato dal suo partito. “Ci sono milioni di persone che muoiono di fame. Sono cristiani, spesso sono di origine italiana, io dico: ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela“, aveva detto. Chiaramente, in piena campagna elettorale queste parole non hanno fatto fatica a diventare virali e a tornare sotto la lente di ingrandimento del web. Anche perchè il concetto, in realtà, non è stato esposto esclusivamente in quell’occasione: anche nel 2019, infatti, e poi ancora quest’anno, la Meloni lo ha ribadito durante un intervento in Senato.

“Si stima che nel mondo ci siano decine di milioni di nostri connazionali che non hanno la cittadinanza italiana, pur avendone diritto se l’Italia ha bisogno di immigrazione la cosa più sensata è favorire allora proprio l’arrivo di chi ha le nostre stesse origini. L’esempio banale è il caso Venezuela più di 20 milioni di abitanti di cui due milioni sono di origine italiana. Nello stato sudamericano vige il caos e in tanti soffrono la fame e le persecuzioni da parte del regime comunista di Maduro. Perché allora non prendere gli immigrati che dovessero servirci da lì?“, ha chiesto di fronte alla Camera. Se anche il video risale a quattro anni fa, quindi, nel frattempo la Meloni non ha cambiato idea: per lei gli immigrati sono una merce da scegliere in base al bisogno, non persone da accogliere. E questo è piuttosto chiaro.

