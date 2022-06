Giornata mondiale del rifugiato, Lamorgese: “L’emergenza umanitaria Ucraina ha mostrato una Europa solida”

in

Roma, 21 giugno 2022 – In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha sottolineato l’importanza di un nuovo spirito europeo nella gestione dei fenomeni migratori.

Nella sua intervista radiofonica al gr1, la titolare del Viminale ha ricordato l’impegno profuso dal nostro sistema di accoglienza per fronteggiare l’emergenza umanitaria legata alla crisi Ucraina in cui il Paese ha dato ancora una volta una prova di grande solidarietà.

Ha richiamato poi l’accordo raggiunto al Consiglio europeo Affari Interni del 10 giugno scorso a Lussemburgo sulle quote di ricollocamento dei migranti che giungono in Europa: si tratta di che segna un passo in avanti determinante e di rilevanza strategica verso una politica europea di gestione condivisa dei flussi migratori, equilibrata ed ispirata realmente ai principi di solidarietà e di responsabilità.

La responsabile del Viminale ha fatto riferimento infine all’impegno dell’Italia nella realizzazione dei corridoi umanitari per i profughi provenienti dall’Afghanistan.