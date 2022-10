Giornata “Sport e integrazione” in occasione della gara della Nazionale di Calcio femminile contro il Brasile oggi 10 Ottobre a Genova

Roma, 10 ottobre 2022 – Nell’ambito del Progetto “Sport e Integrazione”, realizzato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prende il via la campagna “Io vengo dallo sport” per la promozione del “tifo positivo” e della cultura dell’inclusione grazie a una importante sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Per il lancio dell’iniziativa, in occasione della gara della Nazionale Femminile contro il Brasile in programma il 10 ottobre a Genova è stata istituita la Giornata “Sport e Integrazione”.

Nel corso della gara, le calciatrici Azzurre entreranno in campo accompagnate da bambine e bambini delle società del territorio, che indosseranno la maglia della campagna “Io vengo dallo sport”. Inoltre testimonial delle Nazionali italiane, atleti e atlete del Settore Giovanile e Scolastico saranno i protagonisti di un video di sensibilizzazione che sarà lanciato in anteprima durante la partita.

Per dare un maggior impulso al progetto, la FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico sosterrà la campagna “Io vengo dallo sport” con altre iniziative finalizzate a raggiungere capillarmente il target interessato, attraverso le strutture territoriali in tutta Italia e le piattaforme social. In particolare, tra queste ultime sarà promosso nei prossimi giorni il contest #iovengodallosport dedicato a tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici delle Scuole Calcio e agli studenti e alle studentesse delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio nazionale. A partire dal 15 ottobre 2022, compilando l’apposito form sul portale www.valorinrete.it/#iovengodallosport, calciatori, studenti, tecnici e insegnanti potranno partecipare al contest e condividere la propria storia legata al tema “Sport e integrazione”, attraverso l’elaborazione di un video della durata massima di 15 secondi. Il video dovrà essere caricato nell’Area Scuole del portale valorinrete.it entro e non oltre il 15 febbraio 2023.

“Lo sport è un alleato formidabile per promuovere l’inclusione e la coesione sociale: supera barriere e lancia messaggi che arrivano a tutti” ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. “La sinergia con il mondo del calcio è poi una grande opportunità – ha continuato – per coinvolgere bambini, giovani e adulti e dare risonanza ai valori del dialogo e del tifo positivo. Apriamo la campagna “Io vengo dallo sport” con una partita della nazionale femminile che tanto sta dando al nostro Paese e che si fa interprete di un’immagine dello sport lontana da stereotipi e discriminazioni di ogni tipo”.

“La FIGC è al fianco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Sport e Salute per questa importante campagna – ha sottolineato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina – con la consapevolezza che il calcio rappresenta un prezioso strumento per favorire l’inclusione sociale. Il gioco di squadra è il segreto per raggiungere un risultato nello sport così come nella vita e solo passandoci il pallone possiamo pensare di fare gol. Il calcio è accoglienza e indossare la stessa maglia vuol dire anche superare quegli stereotipi e pregiudizi che troppo spesso ci portano a diffidare delle realtà che non conosciamo impedendoci di apprezzare e valorizzare la diversità”.

Per il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli: “Lo sport genera comunità, crea integrazione e incide sui cambiamenti culturali, un’opportunità per sanare divari sociali e territoriali, abitua alla convivenza e al confronto. Investire nello sport e non intendo solo economicamente è un arricchimento per la crescita di un Paese. La collaborazione tra le istituzioni per questo progetto è preziosa, Sport e Salute è felice di esserci e di contribuire in maniera attiva alla formazione sportiva e culturale delle future generazioni.”

Il progetto “Sport e Integrazione” nasce nell’ambito dell’Accordo di programma siglato nel 2020 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Autorità politica delegata per lo sport, per la definizione di un piano pluriennale di interventi che promuovano lo sport come strumento di dialogo e inclusione sociale.

Tutte le informazioni sul progetto “Sport e Integrazione”, le azioni realizzate e in corso sono disponibili sul sito www.sportesalute.eu/sporteintegrazione.html e sul portale istituzionale www.integrazione.migranti.gov.it.