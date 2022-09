Guida online ai servizi di accoglienza e integrazione: Palermo lancia In.NET

Roma, 30 settembre 2022 – Prefettura di Palermo e CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud hanno realizzato una guida online ai servizi per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio, con relativa mappatura, entrambi consultabili anche inquadrando con lo smartphone il QR code all’interno del vademecum, per avere una panoramica sempre aggiornata e attuale dei servizi attivi.

Disponibile anche in inglese, francese e spagnolo “In.NET-Mappatura servizi per l’immigrazione per la città di Palermo”, questo il nome della guida, ha lo scopo di facilitare l’accesso ai servizi in questione illustrandone tipologia, contatti e orari: si va dai servizi pubblici e territoriali (erogati da prefettura, questura etc.) a quelli per la formazione e socio-sanitari, dalle associazioni e sportelli di assistenza e orientamento ai sindacati, Caf e patronati sul territorio, fino alle organizzazioni intergovernative impegnate nell’integrazione.

Illustrata ieri in prefettura durante una riunione del consiglio territoriale dell’immigrazione presieduta dal prefetto Giuseppe Forlani e con la partecipazione dell’assessore comunale Politiche migratorie e Rapporti con la Consulta delle culture Antonella Tirrito, è realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto finanziato con il Fondo Asilo Migrazione Immigrazione (FAMI) 2014-2020, che ha come capofila la prefettura e CISS come partner di progetto.

La sua finalità è semplificare le procedure amministrative dei servizi per i cittadini di Paesi terzi, consolidare gli strumenti per il monitoraggio del sistema di accoglienza, potenziare la capacità di analisi del fabbisogno territoriale e la conseguente pianificazione degli interventi per l’integrazione agendo su 3 aree:

potenziamento dei servizi della prefettura di Palermo per i cittadini stranieri con l’attivazione di un team multidisciplinare per affiancare lo sportello unico per l’immigrazione (Sui) e l’attività di monitoraggio a cura dell’unità ispettiva della prefettura

formazione per accrescere le competenze degli operatori della prefettura

potenziamento del lavoro in rete degli enti del sistema territoriale di accoglienza/integrazione e membri del consiglio territoriale per l’immigrazione.