Guida per i Comuni contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura

Roma, 14 ottobre 2025 – Una nuova guida operativa offre ai Comuni strumenti pratici per contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato in agricoltura, fenomeni che colpiscono in modo particolare i lavoratori migranti.

È stato infatti pubblicato l’Handbook per i Comuni, realizzato da ANCI e Cittalia nell’ambito del progetto InCaS, con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo Nazionale Politiche Migratorie.

Strumenti pratici per i Piani Locali Multisettoriali

La guida nasce dall’esperienza concreta dei territori che hanno già avviato percorsi di pianificazione partecipata per contrastare il lavoro irregolare. L’obiettivo principale è supportare le amministrazioni locali nello sviluppo di Piani Locali Multisettoriali, coinvolgendo istituzioni, organizzazioni sociali, imprese e cittadini.

Cosa contiene il manuale

L’Handbook è articolato in capitoli tematici che accompagnano passo dopo passo gli enti locali nel percorso di progettazione:

Analisi del contesto normativo e delle politiche pubbliche

Organizzazione interna dei Comuni

Governance territoriale e gestione delle reti

Costruzione di partenariati tra i soggetti del territorio

Progettazione partecipata di azioni concrete

Ogni sezione propone metodologie operative, esempi reali e strumenti adattabili alle diverse realtà locali, offrendo un supporto pratico alle amministrazioni.

Il ruolo chiave dei Comuni

La guida valorizza il ruolo centrale dei Comuni, istituzioni di prossimità capaci di coordinare politiche, servizi e attori locali. L’approccio proposto è integrato e combina:

Mappatura del territorio

Analisi dei bisogni

Coordinamento dei tavoli di lavoro

Definizione di azioni di prevenzione, vigilanza, tutela delle vittime e reinserimento socio-lavorativo

Contenuti multimediali e approfondimenti

Oltre al testo, l’Handbook include materiali multimediali – come mappe concettuali, podcast e contenuti interattivi – per favorire la condivisione di buone pratiche e ampliare l’impatto sul territorio.

SCARICA LA GUIDA