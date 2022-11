I Vescovi italiani: “No a migranti come distrazione di massa, non sono scarti”

in

Roma, 8 novembre 2022 – “No al business degli immigranti, ma anche no netto e rigoroso anche a chi vuole utilizzare gli immigrati ad uso di una distrazione di massa, laddove i problemi per il nostro Paese si chiamano invece recessione, crisi economica, povertà e caro bollette”.

Duro il giudizio del vescovo di Cassano all’Jonio e vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana, mons. Francesco Savino, sul tema dei migranti.

Savino ha anche criticato “la politica dello struzzo di chi, cioè, nega che il problema vada affrontato, ma in questo caso si tratta di un problema di civiltà e democrazia matura. Con gli immigrati noi ci giochiamo la democrazia matura. Quindi non facciamo scherzi e non riduciamo ancora di più a scarti questi fratelli e sorelle”.