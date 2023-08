Il futuro dell’immigrazione nel Mediterraneo: una prospettiva europea secondo il vice premier Tajani

Roma, 8 agosto 2023 – Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente espresso preoccupazione per la crescente crisi migratoria nel Mar Mediterraneo, sottolineando l’importanza di evitare che la regione si trasformi in un “grande cimitero”. Tajani ha evidenziato che l’immigrazione è una questione complessa, dovuta a una serie di concause che spingono milioni di persone verso l’Europa.

Tra le principali ragioni che contribuiscono a questo fenomeno vi sono le guerre, il cambiamento climatico, il terrorismo e la siccità che colpiscono le regioni di provenienza dei migranti. Tajani ha richiamato l’attenzione sulla situazione in Sudan e in Afghanistan, sottolineando la necessità di affrontare la questione migratoria a livello strategico e europeo.

Un aspetto cruciale sottolineato dal ministro degli Esteri è la collaborazione tra i Paesi europei. Tajani ha esortato alla cooperazione tra le nazioni, sottolineando che molte delle persone in fuga non cercano necessariamente di raggiungere l’Italia, ma desiderano invece spostarsi verso altri Stati membri dell’Unione Europea. Ha sottolineato la necessità di maggiore collaborazione, in particolare con la Francia, evidenziando le sfide alle frontiere italiane e francesi.

Tuttavia, è importante notare che non tutte le frontiere dell’Europa presentano la stessa situazione. Tajani ha citato l’esempio della Slovenia, dove non si verificano respingimenti come invece avviene alle frontiere italiane e francesi. Questo sottolinea la necessità di una discussione più ampia e di un impegno congiunto tra gli Stati membri per affrontare il tema dell’immigrazione in modo coeso e uniforme.

Per affrontare efficacemente la questione migratoria, Tajani ha enfatizzato la necessità di intervenire a livello europeo, lavorando insieme per affrontare le cause profonde dell’immigrazione. Ha sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo in Africa, in modo che il continente possa crescere e affrontare i propri problemi interni, riducendo così la pressione migratoria verso l’Europa.

In conclusione, la visione di Antonio Tajani sottolinea l’importanza di affrontare l’immigrazione nel Mar Mediterraneo con una prospettiva europea e strategica. La crisi migratoria richiede un approccio unificato tra gli Stati membri, lavorando insieme per affrontare le sfide legate alle cause profonde dell’immigrazione. Solo attraverso la collaborazione e l’impegno congiunto sarà possibile evitare che il Mar Mediterraneo diventi un “grande cimitero” e promuovere un futuro più sicuro e prospero per tutti.