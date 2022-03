Il ministro Garavaglia: deroghe a decreto flussi per lavoratori ucraini

in

Roma, 7 marzo 2022 – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha auspicato che, in considerazione della crisi sociale legata alla guerra in Ucraina, vengano introdotte deroghe urgenti al decreto flussi migratori. Così da favorire l’ingresso in Italia di cittadini ucraini e consentire loro il lavoro.

“Richieste in tal senso – ha spiegato il ministro – mi sono già pervenute da Federterme e da operatori del settore turistico come Antonio Zacchera, che già ospita nelle proprie strutture famiglie ucraine fuggite dalla guerra, che vogliono lavorare e non essere di peso”.