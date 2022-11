Roma, 2 novembre 2022 – “Abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati di bandiera: non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità. Al momento questi eventi rappresentano il 16% delle persone sbarcate in Italia”,

Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato dal Corriere della Sera.