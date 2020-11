Il nuovo Ambasciatore dell’Ucraina in Italia inizia il suo mandato

in

Roma, 5 novembre 2020 – Yaroslav Melnyk è stato nominato con decreto del presidente dell’Ucraina del 21 settembre 2020. Con questo incarico sostituisce Eugene Perelygin, ambasciatore in Italia dal 2012.

La vasta esperienza diplomatica e la conoscenza delle specificità del paese ospitante avrà un’influenza decisiva nella missione del nuovo ambasciatore e lo aiuterà ad affrontare le complesse sfide di cooperazione bilaterale tra Ucraina e Italia.

Yaroslav Melnyk è nato il 6 gennaio 1980 nella città di Dubrovytsia, nella regione di Rivne.

Prima della sua nomina ad ambasciatore, Yaroslav Melnyk ha guidato a lungo il Dipartimento del Protocollo di Stato e degli Affari Cerimoniali dell’Ufficio del Presidente ed è stato Vice Capo del Protocollo del Primo Ministro dell’Ucraina.

Dal 2008 al 2010 ha lavorato come Vice Capo della Missione Economica e Commerciale dell’Ambasciata dell’Ucraina nella Repubblica Italiana presso il Consolato Generale di Milano.

Auguriamo al nuovo ambasciatore un buon lavoro.

Marianna Soronevych

