Il sindaco di Pozzallo: “Sbarchi aumentati, da Governo propaganda anti-ong”

Roma, 6 gennaio 2023 – Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha dichiarato all’Adnkronos che il Governo Meloni e il suo decreto anti-ong sono “incivili e disumani”. Ammatuna sostiene che le norme sono “chiaramente strumentali” e che è necessario che sia un tribunale a stabilire eventuali contatti tra scafisti e organizzazioni non governative. Le indagini recenti hanno sgominato un’organizzazione criminale transnazionale che utilizzava gommoni veloci per portare migranti in Italia attraverso il Mediterraneo.

Secondo il sindaco di Pozzallo, le nuove norme del Governo aumenteranno i morti nel Mediterraneo, che è già il “più grande cimitero d’Europa”. Ammatuna sostiene che il vero motivo per cui gli sbarchi aumentano è il meteo, e che in caso di mare calmo gli sbarchi aumentano. Egli afferma inoltre che c’è una “situazione internazionale complessa” che richiede un impegno a 360 gradi per affrontare il problema dell’immigrazione.

Attualmente, ci sono 278 migranti nell’hotspot di Pozzallo e 181 minori non accompagnati nella struttura in località Cifali. Tuttavia, Ammatuna ha avvertito che ogni giorno alcuni migranti escono dalle strutture di accoglienza e non fanno più ritorno. Nell’ultimo giorno, 32 migranti sono “spariti” dalle strutture di accoglienza, 17 dei quali dalla struttura per minori non accompagnati in contrada Cifali e 15 dall’hotspot.