Il Vaticano al nuovo Governo: “No all’inasprimento delle norme sull’immigrazione”

Roma, 7 ottobre 2022 – Il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi, ha parlato oggi delle future norme sulla migrazione in vista della formazione del nuovo governo.

“Spero non vengano inasprite – ha spiegato a margine della presentazione del Rapporto Immigrazione della Caritas italiana e della Fondazione Migrantes. Spero che anzi si possano sviluppare ragionamenti che, superata la paura, possano tracciare un percorso di incontro e un futuro migliore, non semplicemente per accogliere ma per integrare, costruire assieme”.