Che cos’è “Lotta per Mille”, il progetto che permette ai richiedenti asilo di accedere a contributi economici

Roma, 24 agosto 2022 – Il dipartimento e l’assessorato alle politiche sociali di Roma capitale, in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani, ha lanciato un nuovo progetto dal nome “Lotto per Mille”. Il piano prevede la possibilità, fino al 31 marzo 2023, per i tutti gli immigrati richiedenti e titolari di protezione internazionale di accedere a contributi economici per coprire le spese dell’affitto. Ma anche di ottenere borse per il lavoro, frequentare corsi di formazione e pagare le spese per la salute, la cultura e il tempo libro. Il tutto grazie ai fondi provenienti dall’8×1000.

Immigrati, che cos’è “Lotta per Mille”

Sono possibili diverse strade per accedere a “Lotta per Mille”. Una di queste è tramite la segnalazione da un ente o un servizio che abbia in carico il potenziale destinatario, come un centro di accoglienza, un municipio, un organo del terzo settore, una scuola. Oppure, lo stesso ipotetico titolare può presentare domanda per ottenere i contributi previsti. Il beneficio può essere utilizzato per pagare l’affitto, per borse di lavoro, per la copertura di spese per l’iscrizione a corsi di formazione. Inoltre, può permettere di coprire le spese per la salute, la cultura, il tempo libero o il ricongiungimento famigliare degli immigrati.

Per riuscire a ottenere la cifra richiesta, è necessario essere in possesso dei documenti giustificativi della spesa. Quindi per esempio il contratto d’affitto, il patto di inserimento in famiglia, la ricevuta d’iscrizione a un corso, la ricevuta del pagamento di una spesa sanitaria. Infine, se a fare la segnalazione è un progetto o un servizio, questi dovranno inviare una email a lottox1000@programmaintegra.it allegando il piano per l’autonomia compilato. In caso la domanda fosse spontanea, invece, l’indirizzo è il medesimo, ma bisogna indicare il recapito telefonico e seguire le indicazioni dell’operatore.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia