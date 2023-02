Immigrazione, il cancelliere austriaco minaccia di mettere il veto al Consiglio europeo: “Schengen ha fallito”

Roma, 8 febbraio 2023 – Domani inizierà la riunione straordinaria del Consiglio d’Europa e a distanza di poche ore non mancano le tensioni. L’Austria infatti ha già minacciato di porre il veto sulle conclusioni del vertice europeo se non ci sarà una svolta radicale sull’immigrazione.

Immigrazione, la minaccia dell’Austria

La linea dell’Austria sull’immigrazione si conferma rigida. “Non mi accontenterò di parole vuote. I fatti vengono spesso negati o edulcorati”, ha infatti dichiarato il cancelliere conservatore Karl Nehammer. Il cancelliere, inoltre, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Welt, ha ammesso di aver spedito insieme ad altri Paesi una lettera a Bruxelles per chiedere un rafforzamento delle frontiere esterne dell’Unione europea. Non solo: insieme a Danimarca, Estonia, Lituania, Lettonia, Malta, Grecia e Slovacchia si richiedono anche più risorse per Frontex, un miglioramento del sistema dei visti e un’accelerazione delle strategie per i respingimenti. Di conseguenza, quindi, anche nuovi accordi con i Paesi di provenienza e di transito dei migranti.

Ma non finisce qui: Nehammer ha inoltre espresso irritazione rispetto ai profughi che arrivano alla frontiera austriaca senza essere stati registrati dai Paesi d’ingresso nell’Unione. Insomma: secondo il cancelliere, dal punto di vista dell’immigrazione bisogna cambiare molte cose. A partire dal sistema Schengen che per lui rappresenta un vero e proprio fallimento. Non a caso, infatti, il leader austriaco definisce il metodo per le richieste d’asilo “kaput”, quindi rotto. Per questo pretende per lo meno una modifica di Schengen, l’accordo che garantisce una libera circolazione di beni e persone tra i Paesi membri. Secondo lui la mancata registrazione nel primo Paese di arrivo sarebbe “un problema grave per la sicurezza di tutta l’Ue e dimostra che Schengen non funziona e che anche il sistema di asilo della Ue è fallito“.

