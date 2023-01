Immigrazione, l’appello di Giorgia Meloni all’Ue: “Non lasciate sola l’Italia”

Roma, 30 gennaio 2023 – Manca sempre meno alla riunione dei capi di Stato che si terrà a Bruxelles il 9 e 10 febbraio. Tema del giorno: l’immigrazione. Proprio per questo motivo la Premier Giorgia Meloni continua a lanciare appelli all’Unione europea, nella speranza che si possa arrivare a una proposta congiunta.

Immigrazione, Giorgia Meloni: “Non conviene dividersi”

Il presidente del Consiglio italiano quindi chiede che il nostro Paese “non venga lasciato solo” sulla questione immigrazione che, a parere suo, ora deve essere collegato “alla sicurezza”. “L’Europa deve difendere le proprie imprese con coraggio. Dobbiamo semplificare gli strumenti esistenti con la flessibilità sui fondi europei. L’obiettivo deve essere quello di sostenere le imprese senza indebolire il mercato unico. Serve coraggio anche sulla realizzazione di strumenti come il fondo sovrano”, ha infatti dichiarato al termine di un faccia a faccia col presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Sull’immigrazione riteniamo che sia fondamentale avanzare con urgenza verso soluzione europea per un problema che è europeo. Ci deve essere consapevolezza che l’Italia non può affrontare da sola questa materia che è legata, in particolar modo oggi, alla sicurezza. A nessuno conviene dividersi su questo tema si farebbe un favore ai trafficanti di esseri umani. L’impegno verso l’Africa deve essere di tutta l’unione su questo mi sembra ci siano segnali buoni”, ha aggiunto poi. Rispetto alla crisi con la Francia, infine, ha sottolineato: “A nessuno conviene dividersi su un tema come le migrazioni, significherebbe fare un regalo ai trafficanti di esseri umani”.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia