Immigrazione, Letta: “Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei deboli e questo la dice lunga”

Roma, 15 settembre 2022 – A poco più di una settimana dalle elezioni, il dibattito politico si fa sempre più caldo. Dopo il faccia a faccia tra il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il volto del centrosinistra è tornato a parlare di immigrazione in un’intervista esclusiva rilasciata all’Agenzia Vista.

Immigrazione, Letta: “Salvini fa campagna elettorale sulla persone deboli”

“Salvini fa campagna sempre sulla pelle delle persone deboli e fragili, questo la dice lunga. La vicenda migratoria per risolverla ha bisogno di solidarietà per l’Italia da parte degli altri Paesi europei. Chi ha dimostrato meno solidarietà sono Ungheria e Polonia. Ma è necessaria una cooperazione rafforzata da parte di chi vuole una politica migratoria di ridistribuzione”, ha infatti specificato in un’intervista esclusiva rilasciata all’Agenzia Vista.

