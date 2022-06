Immigrazione nel Regno Unito, principe Carlo contro Johnson: “Il piano sui respingimenti in Ruanda è spaventoso”

Roma, 14 giugno 2022 – E’ partito oggi il piano sull’immigrazione fortemente voluto dal primo ministro inglese Boris Johnson. Il progetto prevede il trasferimento diretto in Ruanda di tutti i profughi che arrivano illegalmente in terra anglosassone. A confermalo è stata la ministra degli Esteri, Liz Truss, dopo che le decisioni dei giudici hanno respinto le istante di sospensiva presentate da varie organizzazioni umanitarie. Tra i primi a contestare l’azione politica, oltre all’Onu, risulta esserci anche il futuro re d’Inghilterra Carlo.

Il principe Carlo contro il piano sull’immigrazione di Johnson

Ulteriori critiche sono arrivate anche dai vertici religiosi della Chiesa d’Inghilterra. Tramite gli arcivescovi di Canterbury e di York, Justin Welby e Stephen Cottrell hanno denunciato nelle ultime ore il cosiddetto piano immigrazione Ruanda come una scorciatoia “immorale” che “getta vergogna sulla Gran Bretagna”. Parole alla quale la stessa Truss ha replicato difendono al contrario il progetto come un modo per scoraggiare il traffico di clandestini e lo sfruttamento della disperazione umana. E sottolineando, inoltre, che il piano è “conveniente” e “completamente morale”, oltre che politicamente legittimo e giuridicamente legale. Saranno 11, tra l’altro, le persone che proprio oggi verranno trasportate in Ruanda tramite il volo organizzato dal ministero dell’Interno.

Il piano sull’immigrazione, però, non trova l’appoggio del principe Carlo che infatti l’ha definito “spaventoso”. Nonostante ufficialmente a Palazzo abbiano ribadito la scelta di rimanere “politicamente neutrali”, alcune fonti vicine affermano che il futuro erede abbia contestato la decisione del rimpatrio dei migranti. Aumentando di fatto gli attriti tra il principe e Boris Johnson. Tra l’altro, proprio alla fine di giugno il futuro re viaggerà verso Kigali, la capitale del Ruanda, per un vertice del Commonwealth. Il suo grade interesse per la realtà del Paese africano è cosa nota. Assieme alla moglie, la principessa di Cornovaglia, saranno i primi membri della famiglia reale a visitare il Paese, rappresentando la Regina all’interno dei capi di governo del Commonwealth.

