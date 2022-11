Immigrazione, la Commissione Ue ha presentato un piano d’azione di 20 punti

Roma, 21 novembre 2022 – Per prepararsi alla riunione straordinaria in programma per il prossimo 25 novembre, la Commissione europea ha esposto al Consiglio “un piano di azione dell’Ue diviso in 20 punti”. L’obiettivo è quello di affrontare “le sfide immediate e in corso” che l’immigrazione e la rotta nel Mediterraneo stanno presentando.

Immigrazione, i 20 punti dell’Ue

“Sono soddisfatto per i contenuti del ‘Piano di azione per il Mediterraneo centrale’ reso noto dalla Commissione europea in vista del Consiglio dei ministri dell’Interno in programma il 25 novembre”, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Il testo mette al centro della discussione alcune importanti questioni in tema di gestione dei flussi migratori. E lo fa nella prospettiva già auspicata dal Governo italiano. Sono convinto che si tratti di una valida traccia di lavoro comune“.

In particolare, ha sottolineato il titolare del Viminale, i temi che più premono all’Italia riguardano “la condivisione dell’esigenza di una più intensa cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori. Anche attraverso la realizzazione di specifici programmi europei di investimenti su quei territori”. Poi ancora il “riferimento a una implementazione del meccanismo di solidarietà adottato nel giugno scorso. Soprattutto in considerazione del fatto che la sua applicazione concreta, fino ad oggi, ha dato per l’Italia risultati assolutamente insufficienti”. Altrettanto importante, ha aggiunto poi Piantedosi, è “l’aspetto relativo a un maggiore coordinamento delle attività di ricerca e soccorso nelle aree Sar. Il quale prevede, come da tempo richiesto dall’Italia, un ruolo anche per gli Stati di bandiera”. Già a partire dalla riunione in programma per il 25 novembre, quindi, “opereremo per ogni ulteriore arricchimento del piano di azione europeo”, ha detto in conclusione.

