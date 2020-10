Integrazione. In libreria il dizionario Ucraino-italiano per la apprendere la lingua ucraina

in

Sognate di imparare la lingua ucraina? Ora vi potrà aiutare Il Dizionario Hoepli Ucraino-italiano, che è appena uscito in libreria.

L’uscita di questo libro è un evento senza precedenti per l’Italia, poiché il paese produce principalmente dizionari in inglese, francese, tedesco e altre lingue popolari.

Il dizionario è aggiornato con la riforma ortografica del 2019 e permette di affrontare la lingua contemporanea nei suoi vari aspetti con particolare attenzione ai linguaggi scientifico, economico, politico e culturale.

Nelle 1008 pagine trovate :

• 35.000 lemmi;

• 52.000 accezioni;

• Oltre 45.000 locuzioni, espressioni idiomatiche ed esempi;

• Note informative grammaticali; Attenzione ai neologismi;

• Apparato fraseologico dei settori specialistici, dalla medicina alla storia, alla musica, alla botanica, alla militaria e all’economia;

Il dizionario è conforme alle nuove norme dell’ortografia ucraina.

L’autrice e compilatrice del dizionario ucraino-italiano Olena Ponomareva è la docente di ucrainistica presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Università “La Sapienza” di Roma.

In Italia è stato pubblicato in mille copie. È disponibile anche una versione elettronica. La copia stampata è venduta solo in Italia.

Il dizionario è la prima parte di un progetto che prevede a breve la pubblicazione della versione italiano-ucraino.