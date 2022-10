Istat. Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, oltre 135 mila in più rispetto al 2020

Roma, 26 ottobre 2022 – Nel 2021 sono stati rilasciati 241.595 permessi di soggiorno, oltre 135 mila in più rispetto al 2020. I flussi in ingresso sono tornati ai livelli pre-pandemia ma non c’è stato un vero e proprio recupero, nonostante una notevole crescita dei permessi per lavoro, di cui hanno beneficiato in maniera rilevante i cittadini ucraini.

Con lo scoppio del conflitto in Ucraina, che ha spinto molte persone a lasciare il Paese, la comunità ucraina in Italia ha visto ingrossare le proprie fila. A fine settembre 2022 sono 159 mila le richieste di protezione temporanea di persone in fuga.

Calano dell’8% le acquisizioni di cittadinanza tra il 2020 e il 2021. I nuovi cittadini italiani sono soprattutto di origine albanese e marocchina.

