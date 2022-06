Ius Scholae, Fico: “E’ un provvedimento di civiltà, siamo all’assurdo ora”

Roma, 20 giugno 2022 – Mancano solamente quattro giorni alla discussione in Aula dello Ius Scholae. Venerdì, infatti, il testo finalmente grugnerà alla Camera, e ci si augura verranno aperte le porte verso una riforma della cittadinanza. A riguardo intervenuto anche il presidente della Camera Roberto Fico che, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, ha sottolineato la necessità di un cambiamento in termini di riconoscimento dei diritti.

Ius Scholae, Fico: “Il riconoscimento dopo un ciclo scolastico è giusto”

“Dobbiamo continuare il percorso di integrazione, cooperazione, e inclusione. Abbiamo calendarizzato in Parlamento il tema e venerdì in aula approderà lo lus Scholae, che io penso che sia un provvedimento di assoluta civiltà. È giusto che i ragazzi dopo aver fatto un ciclo scolastico possano essere cittadini italiani. Oggi ci sono delle persone che fanno 10 anni di ciclo scolastico, parlano non solo italiano, ma anche i nostri dialetti e non hanno la cittadinanza italiana. Siamo all’assurdo“, ha sottolineato Fico alla Fondazione Banco di Napoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato.

“La Giornata Internazionale del Rifugiato è una giornata sicuramente importante perché ci ricorda il lavoro che noi stiamo facendo, come comunità e come italiani, rispetto all’accoglienza e all’integrazione”, ha aggiunto poi.

