Ius Scholae, il deputato Mollicone (FdI) perde le staffe durante la seduta della Commissione Istruzione

Roma, 23 giugno 2022 – Urla, pugni sul tavolo, scene da bar durante una partita di calcio: è questo che è successo durante la seduta della Commissione Istruzione riunita per discutere di Ius Scholae. Il vero protagonista della sceneggiata è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che, a dir poco, si può dire abbia perso le staffe.

“E’ stata imposta la votazione a parere favorevole senza consentire le dichiarazioni di voto. Senza accertare le osservazioni proposte dal centrodestra e senza nemmeno terminare la votazione con i contrari e gli astenuti”, si legge in una nota congiunta dei deputati Valentina Aprea, Daniele Belotti e Federico Mollicone, rispettivamente capogruppo in commissione Istruzione di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d’Italia. Oltre a questo, i deputati hanno già fatto sapere che scriveranno al Presidente Roberto Fico per richiedere la votazione già domani.

A questo, tuttavia, si oppongono i componenti del centrosinistra della Commissione. “La seduta odierna si è svolta nel pieno rispetto del regolamento parlamentare. Le dichiarazioni degli onorevoli Belotti, Mollicone e Aprea riguardo al mancato rispetto delle norme sono del tutto pretestuose e fuori luogo. Ad aver ostacolato la regolarità dei lavori sono stati, invece, i comportamenti non consoni e fuori le righe dell’onorevole Mollicone, più volte richiamato all’uso di toni civili dalla presidente Casa. Il voto favorevole sul parere riguardante lo Ius Scholae – peraltro disturbato dall’onorevole Mollicone – è stato chiaro e inequivocabile”, hanno sottolineato.

